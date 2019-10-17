Son dakika… Putin’den Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuba çok sert tepki

ABD Başkanı Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı skandal mektuba uluslararası arenada ilk büyük tepki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektup aşırı derecede garip bir dile sahipti. Bu tür bir dil genelde devlet başkanları tarafından kullanılmaz” ifadesi yer aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın uygunsuz bir üslup kullandığını vurgulayan Kremlin, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in bir araya geleceğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Erdoğan’ın Soçi’de gelecek hafta salı günü gerçekleştireceği görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekâtı’nın görüşüleceğini söyledi.

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