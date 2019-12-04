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Son dakika… Putin’den TürkAkımı ile ilgili sert sözler: Güzergah dışı bırakırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bulgaristan'ı TürkAkım projesinin kendi topraklarından geçen kısmını kasten yavaşlatmakla suçladı ve eğer gerekirse Bulgaristan dışında bir alternatif bulunabileceğini söyledi.

17:27 -
Haberler Dünya
Son dakika… Putin’den TürkAkımı ile ilgili sert sözler: Güzergah dışı bırakırız

Putin bu açıklamayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki şehri Sochi’den gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan’ı TürkAkımı’nı kasıtlı olarak geciktirmekle suçlayarak, ihtiyaç durumunda bu ülkeyi güzergah dışında bırakabileceklerini kaydetti.

Putin ayrıca ülkesinin Avrupa’ya gaz ihracatına Ukrayna üzerinden devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı, Kiev tarafından belirtilen şartların şu an için kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

AYRINTILAR GELECEK…

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Son güncelleme: 17:33 04.12.2019
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