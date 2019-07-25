Son dakika… Putin’den Türkiye’ye yönelik vize uygulamasında flaş karar: Önce Azerbaycan sonra Rusya

Türkiye diplomatik olarak oldukça hareketli bir gün geçirdi… Peş peşe iki ülkeyle vizeler kaldırıldı… İlk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile vizelerin kaldırılacağını duyurdu. Çavuşoğlu, 1 Eylül itibariyle Azerbaycan’ın vize uygulamasının sona ereceğini açıkladı. Çavuşoğlu, vize uygulamasının sona ereceğini açıkladıktan sadece bir saat sonra Rusya’dan flaş bir son dakika haberi geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması yönünde talimat verdi. Rusya lideri Putin, 24 Kasım 2015’te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’ye yönelik bazı ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Bu hükümleri iptal eden Putin, yayınladığı kararnameyle hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının her türlü ziyareti vize almadan gerçekleştirmesine imkân tanıdı.

HUSUSİ PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, beş yıllık süre ile veriliyor. Renginden ötürü yeşil pasaport olarak da adlandırılıyor.

HİZMET PASAPORTU NEDİR?

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport da tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurtdışında görev yapacak olan kişilere veriliyor.