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Son dakika… Putin’in özel temsilcisinden bomba açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, terör örgütü PKK/YPG güçleri ile Şam rejimi arasındaki anlaşmaya Moskova Yönetimi'nin aracılık ettiğini teyit etti.

Sozcu.com.tr
14:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Putin’in özel temsilcisinden bomba açıklama

Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dhabi’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Lavrentyev, teröristler ile Şam hükümeti arasındaki görüşmenin Rusya’ya ait Hmeymim Hava Üssü’nde gerçekleştiğini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre; Rus temsilci, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de gerçekleştirdiği terör operasyonu için “kabul edilemez ifadesini kullandı

Lavrentyev, Türkiye tarafından başlatılan operasyona Rusya’nın onay verdiği şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekledi

Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle anlaşmaya varmıştı.

Bu kapsamda YPG mensupları, Türkiye’nin operasyon gerçekleştirdiği kuzeydoğu Suriye’yi rejim güçlerine teslim etmeye başladı.

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Son güncelleme: 14:54 15.10.2019
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