Son dakika… Resulayn merkezi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dördüncü gününe girdi.

Sabah saatlerinden itibaren Resulayn topçu atışlarıyla vurulmaya devam ederken, saat 12.20 sularında Milli Savunma Bakanlığı’dan kritik bir açıklama geldi. Twitter’dan yapılan açıklamada, Resulayn kent merkezinin ele geçirildiği, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı” sözleriyle duyuruldu.

Açıklamanın ardından Resulayn’a giren SMO mensuplarının görüntüleri de ajanslar tarafından paylaşıldı.