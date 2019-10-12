Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Resulayn merkezi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn merkezinin ele geçirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı" denildi.

Sozcu.com.tr
12:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Resulayn merkezi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dördüncü gününe girdi.

Sabah saatlerinden itibaren Resulayn topçu atışlarıyla vurulmaya devam ederken, saat 12.20 sularında Milli Savunma Bakanlığı’dan kritik bir açıklama geldi. Twitter’dan yapılan açıklamada, Resulayn kent merkezinin ele geçirildiği, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı” sözleriyle duyuruldu.

SMO mensupları Resulayn’a girdikten sonra bu görüntüler paylaşıldı.

Açıklamanın ardından Resulayn’a giren SMO mensuplarının görüntüleri de ajanslar tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı son dakika Suriye
Son güncelleme: 12:33 12.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more