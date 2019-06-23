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Son dakika… Reuters dünyaya böyle duyurdu

Bütün dünyanın gözü bugün İstanbul'daydı... Binali Yıldırım'ın 19:15'te yaptığı açıklamasını Reuters flaş koduyla duyurdu. Son dakika duyurusuyla paylaşılan haberde, "Türkiye'de AKP'nin adayı Yıldırım, rakip adayın İstanbul seçimlerinde şimdilik önde olduğunu söyledi" ifadesi kullanıldı.

19:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Reuters dünyaya böyle duyurdu

Kritik seçim sonrasında ilk açıklamayı yapan aday Binali Yıldırım’dı… 19:30 sularında başlayan açıklamayı dünya ajansları ve medya kuruluşları ‘son dakika’ uyarısıyla okuyucularına paylaştı.

Reuters haber ajansı, “Türkiye’de AKP’nin adayı Yıldırım, rakip adayın İstanbul seçimlerinde şimdilik önde olduğunu söyledi. AKP’nin adayı İmamoğlu’nu kutladı ve İstanbul’a iyi bir şekilde hizmet etmesini umduğunu söyledi” ifadesini kullandı.

ALMAN BASINI DA SON DAKİKA UYARISIYLA DUYURDU
Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin uluslararası baskısı, “Kritik belediye başkanlığı yarışını muhalefetin adayı kazandı” ifadesiyle duyurdu.

Reuters haber ajansı gelişmeyi bu ifadelerle “son dakika” uyarısıyla duyurdu.

Detaylar geliyor…

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 19:28 23.06.2019
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