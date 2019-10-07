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Son dakika… Reuters duyurdu: ABD askerleri çekildi

İngiliz Reuters haber ajansı, ABD askerlerinin Resulayn ve Tel Abyad'da bulunan gözlem noktalarından çekildiğini duyurdu. Reuters haberini Amerikalı bir yetkiliye dayandırdı.

Sozcu.com.tr
10:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Reuters duyurdu: ABD askerleri çekildi

ABD’nin desteklediği ve ana omurgasını terör örgütü PKK bağlantılı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de Amerikan askerlerinin çekildiğini açıklamıştı.

Suriye Demokratik Güçleri, ABD güçlerinin taahhütlerini yerine getirmediğini ve Türkiye sınırındaki bölgelerden ayrıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından bu sabah saatlerinde Washington Yönetimi’nden çok kritik bir mesaj gelmişti.

Beyaz Saray, “ABD’nin Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeyi için planlanan harekâtta yer almayacağını ve buna destek vermeyeceğini” açıkladı.

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Son güncelleme: 10:38 07.10.2019
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