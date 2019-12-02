Son dakika… Reuters duyurdu: Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik S-400 açıklaması

ABD-Türkiye arasında büyük bir gerilime sebep olan S-400’lerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Zor günler geçiren NATO’nun yarın başlayacak iki günlük zirvesi öncesinde Rus basını Türk yetkililerin açıklamalarına yer verdi.

İLGİLİ HABER 'ABD-Türkiye arasındaki S-400 krizini en yakından onlar izliyor'

Reuters haber ajansının RIA haber ajansına dayandırdığı haberde Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililerin yeni S-400 alımı konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Ajansın haberinde Türk yetkililer yeni S-400 alım tarihinin sadece teknik bir mesele olduğu ve anlaşmanın geç olmadan gerçekleşeceği aktarıldı.

Rus yetkililer geçtiğimiz ay, 2020’nin ilk yarısında yeni S-400’ler için anlaşma sağlanacağını umduklarını duyurmuştu.

İLGİLİ HABER İngiltere'de gündem NATO: Erdoğan, Trump ya da Macron zirveyi altüst edebilir

Detaylar geliyor…