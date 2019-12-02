Son dakika… Reuters duyurdu: Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik S-400 açıklaması

ABD-Türkiye arasında büyük bir gerilime sebep olan S-400’lerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Zor günler geçiren NATO’nun yarın başlayacak iki günlük zirvesi öncesinde Rus basını Türk yetkililerin açıklamalarına yer verdi.
Reuters haber ajansının RIA haber ajansına dayandırdığı haberde Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililerin yeni S-400 alımı konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Ajansın haberinde Türk yetkililer yeni S-400 alım tarihinin sadece teknik bir mesele olduğu ve anlaşmanın geç olmadan gerçekleşeceği aktarıldı.
Rus yetkililer geçtiğimiz ay, 2020’nin ilk yarısında yeni S-400’ler için anlaşma sağlanacağını umduklarını duyurmuştu.
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