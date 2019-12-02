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Son dakika… Reuters duyurdu: Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik S-400 açıklaması

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin Rus yapımı S-400'lerle ilgili kritik bir açıklama yaptığını duyurdu. Rus basınına dayandırılan açıklamada, Türk yetkililer yeni S-400 alım tarihinin sadece teknik bir konu olduğunu ve anlaşmanın "geç olmadan" yapılacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr
12:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… Reuters duyurdu: Cumhurbaşkanlığı’ndan kritik S-400 açıklaması

ABD-Türkiye arasında büyük bir gerilime sebep olan S-400’lerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Zor günler geçiren NATO’nun yarın başlayacak iki günlük zirvesi öncesinde Rus basını Türk yetkililerin açıklamalarına yer verdi.

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Reuters haber ajansının RIA haber ajansına dayandırdığı haberde Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililerin yeni S-400 alımı konusunda açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Ajansın haberinde Türk yetkililer yeni S-400 alım tarihinin sadece teknik bir mesele olduğu ve anlaşmanın geç olmadan gerçekleşeceği aktarıldı.

Rus yetkililer geçtiğimiz ay, 2020’nin ilk yarısında yeni S-400’ler için anlaşma sağlanacağını umduklarını duyurmuştu.

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Son güncelleme: 12:14 02.12.2019
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