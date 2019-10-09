Son dakika… Reuters duyurdu: Erdoğan-Trump görüşmesinde o iki isim de vardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi telefonda görüşmüş ve ertesi gün Beyaz Saray’dan dünyada bomba etkisi yaratan bir açıklama gelmişti.

Washington'dan gelen mesajda, “ABD'nin Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyi için planlanan harekâtta yer almayacağı ve buna destek vermeyeceği” belirtilmişti.

Beyaz Saray açıklamasında, “Türkiye’nin yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine (Fırat Nehri’nin doğusu) yönelik operasyon için harekete geçeceği” bildirilmişti.

Ayrıca “IŞİD’i yenilgiye uğratan ABD güçlerinin artık doğrudan bölgede olmayacağına ve Türkiye’nin son iki yıldır bölgede yakalanan IŞİD savaşçılarından sorumluluğunu üstleneceğine” dikkat çekilmişti.

ASKERİ KONULAR NEDENİYLE…

Bu açıklamayla Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine karşı askeri operasyon yapmasının önündeki engel kalktı. Washington Yönetimi Fırat’ın doğusundaki 50 Amerikan askerini Suriye’nin güneyine aktardı.

İngiliz Reuters ajansı tüm bu gelişmelerin önünü açan telefon görüşmesine ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in de katıldığını yazdı.

Gizlilik kaydıyla Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, telefon görüşmesinde muhtemelen askeri konuların gündeme gelmesi nedeniyle Esper ile Milley’in telefon görüşmesine dahil olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞME İYİ BİR HABERLE BAŞLADI

Görüşmeye ilişkin Washington Post gazetesinde de önemli bilgiler yer aldı. Yine adının açıklanmaması şartıyla konuşan ABD’li yetkililer, “Trump ile Erdoğan görüşmesinin iyi bir haberle başladığını söylediler.

Trump, bozulan ikili ilişkileri geliştirmek için son haftalarda Ankara ile masaya yatırılan bazı ABD teşviklerini özetledi. Bunlar arasında Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına bir çözüm olarak 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması ile Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyareti de yer aldı.