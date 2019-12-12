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Son dakika… Reuters kritik taslağa ulaştığını duyurdu… AB’den skandal Türkiye hamlesi hazırlığı

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin varılan anlaşmayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters'ın duyurduğu taslak metine göre, AB ülkelerinin söz konusu anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr
09:36 -
Haberler Dünya
Son dakika… Reuters kritik taslağa ulaştığını duyurdu… AB’den skandal Türkiye hamlesi hazırlığı

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz’deki dengeleri değiştirecek anlaşma, uluslararası diplomasinin gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili son gelişme Avrupa Birliği (AB) cephesinden geldi.

Reuters haber ajansı ortalığı karıştıracak bir iddiayı gündeme getirirken, AB’nin perşembe günü yapacağı açıklamanın taslağına ulaşıldığı öne sürüldü. Söz konusu habere göre AB, anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Yunanistan’ın tarafında yer alarak anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlanıyor.

Türkiye geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak ‘paylaşma’ çalışmalarına karşı hamle yapmış ve Libya ile masaya oturmuştu.

BM’YE ŞİKAYET ETMİŞLERDİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile İstanbul’da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘deniz yetki alanlarının sınırlandırılması’ anlaşması imzalamıştı.

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O anlaşmanın ardından hem Yunanistan'dan hem de Güney Kıbrıs'tan birbiri ardına açıklamalar gelmişti. Yunanistan Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı ederken, Türkiye'yi de yapılan anlaşma nedeniyle BM'ye şikayet etmişti.

HAFTER CEPHESİNDEN TÜRKİYE’YE TEHDİT

Libya'da ülkenin doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye'yi düşman olarak gören General Hafter'e bağlı donanmanın komutanı da önceki gün skandal bir açıklamada bulunmuştu.

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Yunan medyasına konuşan Faraj el Mahdawi, Türkiye'yi tehdit ederek, ‘bölgeye yaklaşacak herhangi bir Türk gemisini batırma emri aldığını' söyledi. Greek Reporter'ın aktardığına göre Mahdawi, “Hafter'den emir aldım. Türk arama gemileri varır varmaz onları batıracağım” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 09:47 12.12.2019
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