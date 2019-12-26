Son dakika… Reuters: Libya, Türkiye’den askeri destek talebinde bulundu

Geçen haftalarda Türkiye ile Libya arasında deniz sınırları konusunda mutabakata varılmasına karşı çıkan ülkeler peş peşe açıklama yaparken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya konusunda dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Erdoğan'ın “Türkiye ile Libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini meclisimize sunacağız. Meclisten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz. Biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz” demişti.

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Erdoğan’ın bu açıklamaları uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu. Fransa, Macaristan, Amerikan, İtalyan ve Avusturya ülkelerinin saygın medya kuruluşları ve haber kanalları Erdoğan’ın sözlerini manşetlere taşırken uluslararası haber ajansı Reuters, son dakika olarak Libya’nın Türkiye’den asker istediğini duyurdu.

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Reuters haber ajansının duyurduğu habere göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı.