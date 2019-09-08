Son dakika… Reuters sınırımızda yaşanan hareketliliği bu fotoğraflarla dünyaya duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Suriye sınırını geçerek güvenli bölgede ABD’li askerlerle devriye yaptı. Türkiye ile ABD’ye ait zırhlı araçlar Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriye faaliyetine başlarken, yaşanan bu gelişme uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

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Saat 09:30’da TSK’ya ait zırhlı araçların Suriye tarafına geçmesinin ardından ABD’li askerler ile yapılan koordinasyon görüşmeleri nedeniyle ortak devriye için saat 10:20’de harekete geçildi.

Birlikte hareket eden Türk ve ABD zırhlıları, peş peşe Suriye´nin Telabyad kentinin Ağsağa köyünün güneyine doğru ilerledi. Zırhlı araçların devriye faaliyetine başlamasının ardından ABD’ye ait helikopterler de alçak uçuşla iki ülke askerlerine eşlik etti. Öte yandan zırhlı araçların devriye faaliyetine başladığı sıralarda ABD´ye ait araçların da yüksek noktalarda güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Reuters haber ajansı gelişmesi “son dakika gelişmesi” koduyla bütün dünyaya duyururken devriye ile ilgili detaylı fotoğraflar paylaştı. Reuters’ın haberinde ABD ile Türkiye’nin uzun görüşmeler sonucunda bu karara vardığı belirtilirken henüz bazı konularda anlaşmazlıklar yaşandığı da aktarıldı.

RUSYA DA GENİŞ İLGİ GÖSTERDİ

Rusya merkezli haber kanalı RT de gelişmeye geniş yer ayırdı. RT, Türk ve ABD’li askerlerin güvenli bölgede devriye gezdiğini duyururken iki ülkenin Ağustos ayında mutabakat sağladığı hatırlatıldı. Rusya merkezli Sputnik de uluslararası ajanslara dayandırarak gelişmeyi okuyucularına duyurdu.