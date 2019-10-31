Son dakika… Reuters’tan bomba iddia: ABD askerleri Türkiye sınırında ilk kez…

SDG’den bir kaynak ve Reuters’a konuşan bir tanığa dayandırılan habere göre; ABD güçleri zırhlı araçlarla devriyeyi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ekim günüAmerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

Bu kararın ardından Türkiye, 9 Ekim’de kuzeydoğu Suriye’deki terör unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattı.

17 Ekim’de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk heyeti Ankara’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki üst düzey Amerikan heyetini ağırladı.

Bu görüşmede ABD ile Türkiye anlaşmaya varmış ve YGP güçlerinin Tel Abyad ile Resulayn arasındaki sınır hattından çekilmesi karşılığında harekâta ara verildi.

TRUMP’IN KARARI ÇOK KISA SÜRDÜ

22 Ekim’de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Bu görüşmede de ABD ile varılan anlaşmanın dışında kalan bölgelerden terör örgütü YPG’nin çekilmesi üzerinde mutabakata varıldı.

Ancak ABD’nin Suriye’den tüm askerlerini çekme kararı çok kısa sürdü. Başkan Trump, İsrail ve Ürdün’ün bir grup Amerikan askerini Suriye’de bırakmalarını talep ettiğini açıkladı.

Yaklaşık beş gün önce de ülkenin kuzeyindeki petrol bölgelerini IŞİD’den koruma bahanesiyle 13 zırhlı askeri araçtan oluşan bir ABD askeri konvoyunun Kuzey Irak’tan Suriye’ye geçtiği belirtildi.