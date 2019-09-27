Son dakika Reuters’tan AKP’ye dair çarpıcı analiz

Reuters’ın görüştüğü ve AKP’den istifa eden üyelerin yaptığı açıklamalara göre partideki sorunların çözüleceğine olan inancın azalması istifalarda etkili oluyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan son dönemde AKP’den ayrılan kurucu üyeler olarak ön plana çıktı. Babacan ve Davutoğlu ayrı ayrı parti kurma hazırlıklarını ilan ederken, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise Babacan’ın kuracağı partiye destek vermesi bekleniyor.

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İki partinin de yılbaşından önce kurulması bekleniyor.

“Birçok arkadaş artık AK Parti’deki durumlardan rahatsız” diyen AKP’den ayrılan eski bir milletvekili, “Tek tek istifalar oluyor. Pek görülmüyor ama bunlar gerçek. Bazı illerde toplu olarak istifalar var. Bazı illerde yeni kurulacak partilere katılım için toplu istifa girişimleri oluyor. Bunlar güzel görüntüler değil o yüzden ayrılan bazı arkadaşlar onlarla konuşup bu istifaları durduruyor” dedi ve ekledi:

“Ama hem Babacan hem Davutoğlu yıl sonuna kadar yeni parti ile ortaya çıkınca daha fazla ve kritik isimlerin istifasının olacağından eminim. Bu arkadaşlar partideki sorunların çözüleceğine olan inancını kaybetmiş durumlar.”

“KENDİMİZİ ARTIK DIŞLANMIŞ HİSSEDİYORUZ”

Yaklaşık 17 yıldır iktidarda bulunan AKP son dönemde Türkiye’deki Suriyeliler, yüksek enflasyon, TL’deki değer kaybı ile birlikte gelen iktisadi yavaşlama ile birlikte oy kaybı yaşadı.

Bu oy kaybı yerel seçimlerde birçok konuşmasında Erdoğan’ın “aşkım” “sevdam” sözleriyle nitelendirdiği İstanbul ve başkent Ankara’da yerel yönetimlerin kaybedilmesinde önemli rol oynadı.

“Partide kendimizi artık dışlanmış hissediyoruz” diyen AKP’den istifa eden bir üye “Zaten bir grup arkadaşla birlikte istifa ettik. İstifaların devamı gelecektir, çünkü gerçekten sürekli yeni istifalar geliyor” dedi.

Eski üye, “Genel Merkez bu istifaların farkına vardı ama rahatsızlığı durdurmak için gerekli adımları atmıyor. Bir erime değil şu aşamada belki ama bu partiyi parti yapan insanların koptuğunu adım adım görüyoruz. Herkes kendine yeni yol arıyor, yeni kurulacak partilerde kendimizi daha iyi ifade edeceğimize inanıyoruz. Bir grup arkadaş yeni partilerden biriyle irtibata geçtik, ki bizi takip etmek isteyen birçok arkadaş var. Ekonomi ya da Suriyeliler gibi sorunların çözülmesinde ışık göremez olduk. Yeni bir soluk arayışı var. İstifaların devamını göreceksiniz zaten” diye konuştu.

“PARTİDE İSTİŞAREDEN ESER KALMADI”

Babacan 8 Temmuz’da 14 Ağustos 2001 tarihinde kurucu üyesi olduğu AKP’den istifa etmiş; 14 yıl MKYK üyeliği yaptığını, 13 yıl Bakanlar Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatarak, istifa gerekçesinde, “Bu süre içerisinde ülkemizin elde ettiği büyük başarılara katkı vermekten onur duydum. Son yıllarda ise pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu; aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım” ifadelerini kullanmıştı.

Babacan’ın bu yıl bitmeden yeni partiyi kurmuş olması bekleniyor.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu AKP’den istifa eden üst düzey yetkili ise “Partinin başlangıç ilkeleriyle gelinen aşamada ciddi bir farklılık oluştu” dedi.

AKP’yi “Eskiden fazlasıyla istişare yapılan” bir parti olarak nitelendiren yetkili şu anda ise “bundan eser kalmadı” dedi ve şöyle devam etti:

“Zaten seçmen nezdinde de bunun karşılığı görülmeye başlandı. Türkiye genelinde birçok yerden parti teşkilatlarından istifalar oluyor. Bunlar basın toplantısıyla ya da başka mecralardan duyurulmadığı için önemli bir bölümünden kamuoyunun haberi olmuyor. Fakat hemen hemen her gün partinin ilk gününden itibaren görev almış birçok arkadaş kendisine yeni yol seçiyor” dedi.

“Nepotizmden tutun da yolsuzluk iddialarına kadar birçok alanda tabanda rahatsızlık var” diyen yetkili en önemli sorunlardan birini ise parti tabanının sesinin artık genel merkez ya da genel başkan nezdinde istendiği kadar duyuramaması olarak nitelendirdi.

AKP’nin oy oranındaki düşüşle ilgili sert eleştiriler getirmesinin yanı sıra, parti kurma hazırlığı içinde olmasıyla gündemde olan Davutoğlu, AKP’den kesin ihraç talebi istenmesinin ardından 13 Eylül’de parti üyeliğinden istifa etti.

AKP’Lİ YETKİLİ: POLİTİK KARŞILIĞI YOK

AKP Genel Merkezi’nden üst düzey bir yetkili ise partiden ayrılanların olduğunu ve ayrılmayı düşünenlerin de olduğunu doğrularken “Bu kişilerin bir politik karşılığı yok. Yeni partilerin de bir karşılığı olacağını düşünmüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Sanki bir cephe kurmaya çalışıyorlar ama sonuç alamayacakları bir girişim olacak. Daha önce de oldu bunlar ve hepsi kayboldu. Son seçimlerde beklemediğimiz sonuçlar çıktı ama AK Parti güçlü bir parti ve bu dönemi atlatacak. Bazıları cumhurbaşkanımıza karşı kurulacak bir cepheye destek vermek gibi bir girişime bulaşıyor. Bunlar tamamen sonuçsuz kalacak işler. Büyük çaplı, toplu istifalar beklemiyoruz doğrusu.”

Son dönemde bazı üyelerin istifasının dikkat çekici boyuta ulaştığına dikkat çeken bir başka AKP’li yetkili ise istifa sürecini “Pek de küçümsenemeyecek boyuta geldi” sözleriyle yorumladı ve şöyle devam etti:

“Arkadaşlar seslerini partide yeterince duyurmayı başaramadıklarını söylüyorlar. Yeni parti girişimlerinin hayal kırıklığı olacağını düşünüyoruz. Zaten amaç orada iktidar değil, bunu görmek zor değil. AK Parti bu kayıpları telafi edecek yapıda.”

Eylül ayı başında birçok medyada AKP’nin Ağustos 2018’den beri üye sayısının 788 bin 131 azalarak 9 milyon 930 binkişiye gerilediği haberleri yer aldıktan sonra Erdoğan, partisinin üye sayısında yüzde 95’ten fazlası vefat kaynaklı 290 bin 000 eksilme olduğunu söylemişti.