Son dakika… Reuters’tan flaş ‘Türkiye’ iddiası

Ajans, haberini Türkiye’nin F-35 programındaki rolüne ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdı. İsimlerinin gizli kalması kaydıyla Reuters’a konuşan kaynaklar, ABD’nin nihai kararını vermediğini de bildirdi.

Bu gelişme, Türkiye’nin S-400’ler konusunda geri adım atmayacağı yolunda verdiği sinyallerin hemen ardından geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 22 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada, Türk askeri personelinin S-400’lerin kullanımına ilişkin Rusya’da eğitim almaya başladığını ve Rus personelin de Türkiye’ye gelebileceğini belirtmişti.

PİLOTLARIN AKIBETİNİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Türk pilotlar, F-35 programı kapsamında ABD’nin Arizona eyaletinde bulunun Luke Air Force Üssü’nde eğitim görüyor. Eğitimlerin askıya alınması halinde Türk pilotların ABD’den ayrılıp ayrılmayacağı ya da Türkiye’nin F-35 programındaki geleceğine ilişkin nihai karar verilene kadar üste kalmalarına izin verilip verilmeyeceği ise henüz net değil.

Reuters’ın haberine ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı’nın pilotlarla ilgili tasarılara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Fakat Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi satın alınmasına ilişkin Ankara ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Andrews, Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot sisteminin Türkiye’nin ulusal güvenlik gereksinimleri için S-400’lere NATO ile uyumlu güçlü bir alternatif olduğunu ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, pazartesi günü özel bir televizyon kanalında yayınlanan mülakatında, S-400 sevkıyatının Türkiye’nin daha önce açıkladığı gibi haziran ayı içerisinde gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Ancak Bakan Akar, Rusya ile varılan anlaşmanın “bitmiş bir anlaşma” olduğunu da sözlerine eklemişti.

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TARAFLAR NEREDE DURUYOR

ABD, Türkiye'yi NATO'nun güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Washington Yönetimi, S-400’lere ait radarların F-35’lere ilişkin gizli bilgileri ele geçirebileceğini ve bu nedenle de uçakların Türkiye’ye teslim edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Bu kapsamda son olarak ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 750 milyon dolarlık savunma bütçe tasarısına “Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmediği takdirde Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığının sonlandırılmasını” içeren bir madde ekledi.

Türkiye ise S-400’lerle F-35’lerin birbirine engel olmayacağını, F-35’lerin Rusya’nın sınırında S-400 konuşlandırdığı Norveç’te uçmasının bir sakınca olarak görülmediğini savunuyor.