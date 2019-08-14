Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Leeds kentinde bir cezaevi ziyareti sırasında kendisine gösterilen röntgen karsısında adeta şaşkına döndü.

Sozcu.com.tr
09:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… Röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Başbakan Johnson, dün Leeds’de bir hapishaneye gitti.

Ziyaret sırasında cezaevi yetkilileri, hapishaneye nasıl kaçak mal sokulduğunu anlattı. Bu sırada gardiyanlar bir mahkûma ait röntgeni Johnson’a gösterdi.

Röntgeni gören Başbakan ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Sürpriz yumurta ha? İçinde mi? Onu yutmuş mu?” diye sordu.

Dakikalar sonra ise bir gardiyan sürpriz yumurta kutusunun içine tütün koyduklarını söyleyince, Boris “Şaka yapıyorsun, değil mi?” diye yanıt verdi.

Son güncelleme: android-time 09:28 14.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more