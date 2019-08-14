Son dakika… Röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Başbakan Johnson, dün Leeds’de bir hapishaneye gitti.

Ziyaret sırasında cezaevi yetkilileri, hapishaneye nasıl kaçak mal sokulduğunu anlattı. Bu sırada gardiyanlar bir mahkûma ait röntgeni Johnson’a gösterdi.

Röntgeni gören Başbakan ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Sürpriz yumurta ha? İçinde mi? Onu yutmuş mu?” diye sordu.

Dakikalar sonra ise bir gardiyan sürpriz yumurta kutusunun içine tütün koyduklarını söyleyince, Boris “Şaka yapıyorsun, değil mi?” diye yanıt verdi.