Son dakika… Rum liderden kötü haber

Limasol kentinde kız kardeşini ziyaret eden Anastasiadis, daha sonra gittiği bir alışveriş merkezinde merdivenlerden düştü.

Korumaları tarafından Akdeniz Hastanesi’ne kaldırılan Nikos Anastasiadis’in kalçasında femur başı kırığı saptandı.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromos, “Cumhurbaşkanı Anastasiadis, bugün Limassol’da bir kaza geçirdi. Bu sırada sağ bacağında femur başı kırığı oldu, ameliyat edilecek. Sağlık durumu risk altında değil” dedi.

DHA’nın haberine göre; Anastasiadis’in iyileşmesinin altı hafta süreceği öğrenildi.