Son dakika… Rumlardan Akdeniz açıklaması

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözcüsü Prodromos Prodromou, Yunanistan devlet televizyonuna, “Rum Kesimi kesinlikle egemenlik haklarından vazgeçmeyecek, hükümetimiz hukuki ve diplomatik imkanlarını harekete geçiriyor” dedi.

Kıbrıs adasının doğusunda hidrokarbon sondajı yapan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisini adanın doğusuna yollamasına bölgede benzer bir çalışma yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği tepki veriyor.

Dışişleri Bakanlığı son olarak Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’un Karpaz Yarımadası’nın güneyine intikal ettiğini ve KKTC’nin 2011’de Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat sahaları içinde Kıbrıs Türkleri adına sondaj faaliyetlerinde bulunacağını duyurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Ankara ise Kıbrıs’ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise KKTC tarafından TPAO’ya verildiğini belirtiyor. A