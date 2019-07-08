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Son dakika… Rumlardan skandal Türkiye çıkışı

İsrail ve Yunanistan ile birlikte Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışması yapan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, skandal bir açıklama yaparak Türkiye'nin bölgedeki benzer çalışmasını kınadı. Yavuz ve Fatih gemilerinin Kıbrıs'ta çalışmalara başlaması üzerine Rumlar adeta küplere bindi.

Sozcu.com.tr
15:05 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rumlardan skandal Türkiye çıkışı

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haberde Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye’yi kınadığı açıklandı… İsrail ve Yunanistan ile birlikte Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz sondaj çalışması yapan Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin arama çalışmalarına hız vermesiyle birlikte adeta küplere bindi.

Rum Kesimi, “Bu planlanan ikinci sondaj … Türkiye’nin Rum Kesimi’nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku ve uluslararası hukuka dayanan egemen haklarını defalarca ihlalinin arttığını ve Rum Kesimi’nin egemenliğinin en ciddi ihlali” açıklamasını yaptı.

İki sismik araştırma gemisi Fatih ve Yavuz Kıbrıs’ta çalışmalara bölgede harekete devam ediyor. Fatih, Kıbrıs adasının batı açıklarında sondaj yapıyor. Ankara’nın 20 Haziran’da doğalgaz ve petrol aramak üzere üç ay süreyle Kıbrıs’ın doğu açıklarına gönderdiği ikinci hidrokarbon sondaj gemisi Yavuz, seyrüsefer verilerine göre adanın kuzeydoğusuna gelerek sondaj yapacağı Magusa körfezine yaklaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’de Türk sondaj gemilerinin arama çalışma sürecini devam ettirdiğini belirtti.

Son güncelleme: android-time 15:29 08.07.2019
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