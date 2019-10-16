Son dakika… Rus gemisi az önce İstanbul Boğazı’ndan geçti

Bütün dünyanın gözü Türkiye-Suriye sınırındaki sıcak gelişmeleri takip ederken bugün yerel saatle 11:30 sularında İstanbul Boğazı’ndan bir Rus devriye gemisi geçti. Reuters’ın aboneleriyle paylaştığı fotoğrata, Rus donanmasına ait Vasily Bykov isimli geminin Boğaz trafiği içerisinde hareket ettiği belirtildi.

Vasily Bykov’un İstanbul Boğazı’ndan geçtikten sonra Akdeniz’e doğru seyredeceği aktarıldı. Rus donanmasının ürettiği gemi açık ve kapalı denizlerde devriye, izleme ve koruma görevlerini üstlenirken Vasily Bykov 2018 yılından beri görevlerde yer alıyor.

Kalibr-NK seyir füzesi, iki adet bombaatar ve iki otomatik silah taşıma kapasitesine sahip. Resmi verilere göre gemi üzerinde bir helikopter iniş alanının olduğu belirtilirken gemi içerisinde ayrıca bir hız botu da bulunuyor. Farklı türlerde drone, insansız su altı taşıtı ve teknesi barındıran gemide Ka-27 ve ka-226 helikopterleri için de bir hangar bulunuyor. Vasily Bykov yaklaşık 60 asker taşıyabiliyor.