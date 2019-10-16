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Son dakika… Rus gemisi az önce İstanbul Boğazı’ndan geçti

Reuters haber ajansı, Rus donanmasına ait bir devriye gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anların görüntülerini paylaştı. Vasily Bykov isimli geminin Akdeniz'e geçtiği belirtildi. 2018 yılının sonundan itibaren kullanılmaya başlanan gemide seyir füzesi, bombaatar, otomatik silahın yanı sıra helikopterler iniş pisti ve hangar bulunuyor.

Sozcu.com.tr
11:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rus gemisi az önce İstanbul Boğazı’ndan geçti

Bütün dünyanın gözü Türkiye-Suriye sınırındaki sıcak gelişmeleri takip ederken bugün yerel saatle 11:30 sularında İstanbul Boğazı’ndan bir Rus devriye gemisi geçti. Reuters’ın aboneleriyle paylaştığı fotoğrata, Rus donanmasına ait Vasily Bykov isimli geminin Boğaz trafiği içerisinde hareket ettiği belirtildi.

Vasily Bykov’un İstanbul Boğazı’ndan geçtikten sonra Akdeniz’e doğru seyredeceği aktarıldı. Rus donanmasının ürettiği gemi açık ve kapalı denizlerde devriye, izleme ve koruma görevlerini üstlenirken Vasily Bykov 2018 yılından beri görevlerde yer alıyor.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraf ile ilgili yapılan açıkalamda geminin Akdeniz’e doğru yol aldığı belirtildi.

Kalibr-NK seyir füzesi, iki adet bombaatar ve iki otomatik silah taşıma kapasitesine sahip. Resmi verilere göre gemi üzerinde bir helikopter iniş alanının olduğu belirtilirken gemi içerisinde ayrıca bir hız botu da bulunuyor. Farklı türlerde drone, insansız su altı taşıtı ve teknesi  barındıran gemide Ka-27 ve ka-226 helikopterleri için de bir hangar bulunuyor. Vasily Bykov yaklaşık 60 asker taşıyabiliyor.

Haber istanbul son dakika
Son güncelleme: 12:14 16.10.2019
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