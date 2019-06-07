Son dakika… Rus ve ABD savaş gemilerinden restleşme: Mesafe sadece 30 metre

Hem askeri hem diplomatik hem de ekonomik savaş içerisinde olan ABD ile Rusya arasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı… Filipin Denizi’nde meydana gelen olayda ABD’nin USS Chancellorsville isimli savaş gemisi ile Rus savaş gemisi restleşti.

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, “Bir helikopterin inmesi sırasında bir Rus savaş gemisi arkadan hızlanarak geldi ve uygun olmayan bir mesafeye yani yaklaşık 15-30 metreye yanaştı. Bu ani ve güvenli olmayan hareket dolayısıyla Chancellorsville motorlarını durdurarak manevra yaptı ve çarpışma ihtimalini ortadan kaldırdı” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Moskova’dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Rusya’nın haber ajansı Tass, “ABD kruvaziyeri Chancellorsville aniden yolunu değiştirerek Amiral Vinogradov destroyerinin önüne kırdı. Gemiden sadece 50 metre uzakta durarak önünü kesti. Kazayı engellemek için Amiral Vinogradov’un mürettebatı acil durum manevrası yaptı” ifadesini kullandı.

Moskova’nın bu açıklamasına yanıt ABD Donanması’ndan geldi. Donanmanın sözcüsü Kumanda Clayton Doss, “Filipin Denizi’nde Udaloy I DD 572 kodlu Rus destroyeri USS Chancellorsville’in önünde güvenli olmayan manevra yaptı. Rusların iddiası bir propagandadır” dedi.

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