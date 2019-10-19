Son dakika… Rus yetkililerden Şam’da kritik görüşme! Güvenli bölge için denklem değişiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Rusya’dan bir gurup yetkilinin Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesine dair bir açıklama yayınladı.

Moskova Yönetimi’nin açıklamasına göre; Şam'daki görüşme sırasında Fırat'ın doğusunda yer alan topraklardaki durumun uzun süreli olarak istikrara kavuşturulmasının yolunun, “tüm Suriye topraklarının Suriye hükümetinin kontrolü altına alınmasından geçtiğine ilişkin ortak görüş” vurgulandı.

Rus Sputnik ajansının aktardığı açıklamada, “Görüşmede ülkenin kuzeydoğusundaki gerilimlerin ışığında Suriye’de ‘mevcut durum’ üzerinde duruldu. Bölgede tansiyonu düşürme ve bu alanlarda güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği vurgulandı” denildi.

Suriye'nin kuzey topraklarına ilişkin sahadaki mevcut durumun ele alındığı belirtilen görüşmede Rus tarafından, Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Savunma Bakanlığı temsilcileri yer aldı.

İLGİLİ HABER Türkiye-ABD anlaşmasında herkes bunu merak ediyor

Türkiye ile ABD arasında önceki varılan anlaşmanın Suriye’nin kuzeyindeki 444 kilometrelik şeridi kapsayıp kapsamadığı merak konusu olmuştu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, güvenli bölge olarak TSK’nın faaliyet gösterdiği Tel Abyad ve Resulayn arasında kalan alanın Washington ve Ankara tarafından tanındığını söylemişti.

Jeffrey, “Türkler şimdi Ruslarla ve Suriyelilerle kuzeydoğu Suriye’nin diğer alanları, Fırat’ın batısındaki Menbiç için kendi görüşmelerini yapıyor. O alanı Türkiye’nin kontrolündeki güvenli bölgeye dahil edip etmeyecekleri ayrıntılarıyla tartışılmadı. Şimdi görüşülen sadece Türkiye’nin kontrol ettiği topraklar” ifadelerini kullanmıştı.

Jeffrey’nin bahsettiği bu alan yaklaşık olarak 120 kilometre uzunluğunda ve Ankara’nın hedeflediği 444 kilometrelik hattın sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada güvenli bölgenin 444 kilometrelik alanı kapsayacağını belirtmişti.

Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte Rusya destekli Suriye ordusu önce Fırat’ın batısındaki Menbiç, ardından nehrin doğusundaki Kobani'ye girmiş, Kamışlı'nın köylerinin kontrolünü PYD/YPG'den devralmıştı.

Şimdi PYD/YPG'nin, Rus-Esad ordusu tarafından kontrol edilen Menbiç, Kamışlı ve Kobani'de de 32 km güneye çekilip çekilmeyeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Ekim'de Soçi'de Rusya Lideri Vladimir Putin'le yapacağı görüşme netleştirecek.