Son dakika… Rusya: Kürtler (YPG) umarız gönüllü olarak burayı terk eder

Vershinin, Moskova’da basına yaptığı açıklamada Türkiye ile yaptıkları anlaşma gereği 150 saat içinde YPG’li terör unsurlarının sınır bölgelerinden çekilmesine değindi.

Bakan yardımcısının RIA News’e yaptığı açıklamada, terör örgütü üyeleri için ‘kan dökülmeden, gönüllü olarak sınırdan çıkmalarını umuyoruz’ vurgusu yapması dikkat çekti.

Türkiye ve Rusya, Soçi’de mutabakata vararak Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç ve Ayn el-Arab’daki (Kobani) YPG’lilerin en az 30 kilometre Suriye’nin güneyine çekilmesi konusunda anlaşmıştı.