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Son dakika… Rusya sınırda devriyeye başladı!

Rusya Savunma Bakanlığı askeri polisin Türkiye-Suriye sınırında devriyelere başladığını duyurdu.

19:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya sınırda devriyeye başladı!

Rus haber ajanslarının geçtiği son dakika bilgisine göre Rusya ile Türkiye arasında Suriye üzerinde varılan mutabakat gereği Rus askeri polisleri Suriye-Türkiye sınırında devriyeye başladı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Haber Rusya son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 19:19 23.10.2019
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