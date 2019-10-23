Son dakika… Rusya sınırda devriyeye başladı!

Rus haber ajanslarının geçtiği son dakika bilgisine göre Rusya ile Türkiye arasında Suriye üzerinde varılan mutabakat gereği Rus askeri polisleri Suriye-Türkiye sınırında devriyeye başladı. . AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-rusya-sinirda-devriyeye-basladi-5407366","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-rusya-sinirda-devriyeye-basladi-5407366","pageType":"yazi","pageIdentifier":5407366,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5407366,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-rusya-sinirda-devriyeye-basladi-5407366/","headline":"Son dakika&#8230; Rusya su0131nu0131rda devriyeye bau015fladu0131!","description":"","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Haber","Rusya","son dakika","Suriye","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1571847370,"datePublished":1571847370,"dateModified":1571847541,"info":"{"seo_news":"false"}"});