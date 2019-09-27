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Rusya vizesinde sıcak gelişme… Türkiye de listede

Rusya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg ve Leningrad bölgelerine yapılacak seyahatlerde 1 Ekim’den itibaren alınabilecek elektronik vizelerin alım koşullarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
13:22 -
Haberler Dünya
Rusya vizesinde sıcak gelişme… Türkiye de listede

Bakanlığa göre, turistin ücretsiz olarak elektronik vize alabilmesi için seyahat tarihinden en geç dört gün öncesine kadar Rus Dışişleri'nin özel sitesindeki elektronik formu doldurarak talepte bulunması gerekiyor.

Formla birlikte yine elektronik ortamda fotoğrafın gönderilmesi isteniyor. Bunlar dışında da turistin başka bir belge ibraz etmesi gerekmiyor.

Sputnik’in haberine göre; elektronik vizeler, en fazla sekiz gün kalma hakkı tanıyarak, en fazla 30 gün süre için ücretsiz olarak verilecek.

Elektronik vize uygulamasından yararlanabilecek ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Diğer ülkeler ise şöyle: “Avusturya, Andorra, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Vatikan, Macaristan, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Hindistan, Endonezya, İran, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Katar, Kıbrıs, Çin (Tayvan dahil), Kuzey Kore, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Liechtenstein, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Monaco, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Suudi Arabistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çekya, İsviçre, İsveç, Estonya ve Japonya.”

Almanya Avusturya Bahreyn Belçika Bulgaristan Çekya Çin Danimarka Dışişleri Bakanlığı Endonezya Estonya Filipinler Finlandiya Fransa Hırvatistan Monaco Rusya son dakika St. Petersburg Türkiye
Son güncelleme: 13:25 27.09.2019
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