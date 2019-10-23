Son dakika… Rusya, YPG ile mutabakatı görüştü!

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu tarafından YPG’nin lider kadrosuyla yapılan görüşmede Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de yapılan mutabakatın görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede Ayn el-Arab ile Menbiç’teki YPG’lilerin bölgeden ayrılması konusunun görüşüldüğü açıklandı. Ayrıca Şoygu’nun, YPG’lilere sınırda artık daha fazla Rus askeri polisinin devriye gezeceğini söylediği bildirildi.

Görüşme sonrasında Rus Interfax’ın verdiği bilgilere göre YPG’nin lider kadrosu anlaşmadan ötürü Rus lider Putin’e teşekkür etti.