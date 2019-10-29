Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Rusya: YPG’nin çekilmesi tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı "Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin çekilmesi planlanandan daha erken tamamlandı" dedi.

17:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya: YPG’nin çekilmesi tamamlandı

Ermenistan ziyareti sırasında açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi” dedi.

Rusya’nın Soçi kentinde Rus lider Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında varılan mutabakat gereği YPG’ye verilen 150 saatlik süre doldu. Sürenin dolmasının ardından Rusya ve Türkiye’nin Suriye sınırında ortak devriyelere başlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERSon dakika... 150 saatlik süre dolduSon dakika... 150 saatlik süre doldu

 

Ermenistan Rusya son dakika Suriye
Son güncelleme: 18:08 29.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more