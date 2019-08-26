Son dakika… Rusya’dan çok kritik Türkiye açıklaması

Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin İdlib vilayetindeki durumla ilgili endişelerini anladığını ancak Putin’in de aynı şekilde militanların artan saldırılarından endişeli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, Suriye hükümetine bağlı güçlerin İdlib vilayetindeki ateşkes ihlali ve saldırılarının Türkiye’nin milli güvenliği bakımından “çok ciddi bir tehdide” dönüştüğünü söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov telekonferans ile gazetecilere yaptığı açıklamada “Putin defalarca Türk mevkidaşlarımızın endişelerini anladığını söyledi … ama aynı zamanda Devlet Başkanı (Putin) İdlib’de terörist unsurların eylemleri konusunda endişeli, bu unsurların kökü kazınmalı ve yokedilmeli” dedi.