Son dakika… Rusya’dan Erdoğan’ın yakından incelediği uçakla ilgili kritik açıklama

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dimitri Şugayev yoğun gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şugayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede incelediği Su-57 savaş uçağı ile ilgili konuştu.

BBC Türkçe’nin haberinde Şugayev’in, “Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne yeterli teslimat yapılana kadar Türkiye’ye satmayacağız” sözleri aktarıldı. Şugayev, Türkiye’nin Su-35 alabileceğini de dile getirdi.

“TÜRKİYE DİLE GETİRİRSE…”

Rus Interfax haber ajansına konuşan Şugayev, “Su-57 savaş uçaklarının Türkiye’ye muhtemel teslimatı ancak Rus ordusunun beşinci nesil savaş uçaklarıyla ilgili öncelikli talepleri karşılanırsa değerlendirilecek” dedi.

Şugayev, “Türk tarafı ilgi duyduğunu dile getirirse, Rus tarafı Türkiye’ye Su-35 savaş uçağı tedarik etme seçeneğini değerlendirmeye hazır” dedi.

Şugayev’e göre Rusya ayrıca, Türkiye’ye kendi dördüncü ve beşinci nesil uçaklarını geliştirmesinde de yardım etmeyi değerlendiriyor. Rus yetkili, tarafların yeni nesil uçakların teknik özellikleri ve beşinci nesil savaş uçaklarının ilk deneme çalışmaları için de istişarelerde bulunduklarını söyledi.

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Şugayev, “Beşinci nesil savaş uçağındaki deneyimlerimiz göz önünde bulundurulduğunda, Rusya bu projenin parçası olabilir. Bu tip bir işbirliği tüm savaş uçakları sistemleri için mümkün olabilir. Bu taraflar arasında görüşülüyor. Ama Rusya ile Türkiye’nin ortak yeni bir savaş uçağı üretilmesine dair görüşmelerin başladığını söylemek için çok erken” dedi.

S-400 KONUSUNDA ANLAŞMA HENÜZ YOK

FSVTS Başkanı, hava savunma sistemi S-400’ün Türkiye’de üretilmesine dair de henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

Şugayev, “Şimdilik Türkiye’de müşterek S-400 üretim sistemi için bir düzen kurulmadı. Bunu yalnızca muhtemel bir işbirliği olarak görebiliriz. İkili anlaşmalarımız uyarınca Türkiye tedarik edilen malzemeleri 2030’a kadar ödeyebilir” diye konuştu.

FSVTS Başkanı, Türkiye’nin gelecekte ek sistemler almasını umduklarını söyledi. Şugayev, “Türk tarafı takviye S-400 alıp almama konusunda kendi karar veriyor. Böyle bir durumun en kısa zamanda gerçekleşmesini ve tarafların bununla ilgili kontratı imzalamalarını umuyoruz” dedi.

SU-57 NASIL BİR UÇAK?

Türkiye'nin radarında olduğu Erdoğan'ın sözleriyle de tescillenen Su-57 nasıl bir uçak? Tıpkı F-35 gibi yeni havacılık ve radar teknolojileri kullanılarak üretilen Su-57'nin pek fazla özelliğini bilmiyoruz. Çünkü üretici firma Suhoy, bu uçakla ilgili çok fazla ayrıntıyı kamuoyuyla paylaşmadı.

Bilinen özelliklerine göre; çift motorlu ve tek pilot koltuğu bulunan uçak, ‘hayalet uçak' olarak tanımlanıyor; yani radarda görünmeme özelliği bulunuyor. ABD yapımı F-35'lere göre daha fazla mühimmat taşıyabiliyor ve bir hayli daha hızlı. F-35'ler saatte 1930 kilometre hıza ulaşabilirken, Su-57'ler saatte 2 bin 600 kilometre hıza çıkabiliyor. Ancak F-35'lerin görünmezlik özelliğinin Rus rakibine göre daha etkin olduğu belirtiliyor.

Maliyet bakımından da Rusya'nın ürettiği Su-57, Amerikan Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'e göre daha makûl. F-35'ler 80 ila 104 milyon dolar, Su-57 ise 40 ila 45 milyon dolara mâl oluyor.