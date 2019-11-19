Son dakika… Rusya’dan flaş ‘Türkiye’ açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk yetkililerin Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon yapılabileceği yönündeki ifadelerinin de ‘şaşkınlık’ yarattığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatması durumu daha da kötüleştirebilir” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve Rusya’nın Suriye’nin kuzeyi için imzalanan mutabakatlara uymadığını belirterek, “Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız” demişti.

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