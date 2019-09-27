Son dakika… Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması

Üst düzey bir Rus yetkili, Rusya’nın Türkiye’ye Rus yapımı Sukhoi SU-35 savaş uçağının muhtemel satışı için görüşmeler yürüttüğünü ancak somut anlaşmadan bahsetmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Açıklama Rusya’nın RIA haber ajansında yer aldı.

Temmuz ayında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilim yaşanmıştı. ABD, S-400’lerin NATO’nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürmüştü. ABD, Türkiye’nin Temmuz ayında Rusya’dan S-400’leri satın almasının ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı.