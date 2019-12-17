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Son dakika… Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya’yı konuşacak

Kremlin'den Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'nin Libya'ya askeri destek verme ihtimaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Putin Ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek" denildi.

Sozcu.com.tr
12:23 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya’yı konuşacak

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İstanbul’da imzalanan mutabakatın yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, Libya konusuna ilişkin sorulara da yanıt vermişti.

‘ERDOĞAN: DAVET OLURSA…’

“Yaptığımız çalışmalarda Libya’ya yönelik uluslararası haklardan kaynaklı mutabakat imzaladık” diyen Erdoğan, “Bunlardan biri deniz yetki alanı diğeri ise güvenli ve askeri işbirliği ile ilgili. Bunlarla birlikte Türkiye aleyhinde tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Libya’ya asker gönderme ihtimaline de değinen Erdoğan, “Libya’ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” dedi.

‘OCAK’TA KONUŞULACAK’

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Rusya kanadından da açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, Putin’in 8 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyarete atıfta bulunularak, askeri destek konusunun bu görüşmede ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya, Libya’daki krizin çözümü için gösterilen her türlü gayreti desteklemektedir” denildi.

Libya Putin Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 12:52 17.12.2019
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