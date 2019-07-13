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Son dakika… Rusya’dan kritik S-400 açıklaması

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, S-400 sevkiyatı ile ilgili gelen tepkiler hakkında konuştu.

Sozcu.com.tr
14:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan kritik S-400 açıklaması

Kosaçev, “ABD her açıklamasında bayağı bir şekilde kendi çıkarlarını öne sürüp müttefiklerine kendi silahlarını almasını dayatıyor. Washington için kendi silahları ile ilgili olmayan tüm anlaşmalar para ve pozisyon kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında askeri alandaki işbirliğinin önemini vurgulayan Kosaçev, Ankara'nın dış baskılara karşı bağımsız olduğunu vurguladı.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre; Kosaçev, “Bu alanda işbirliğimizin kendi kendine yeter durumda olması önemli. ABD'lilerin de bunu kabul edip bu gerçekle barışması gerekiyor” dedi.

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