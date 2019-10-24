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Son dakika… Rusya’dan kritik sınır açıklaması

Rus haber ajansı RIA, Rus ordusuna dayandırdığı haberde, Suriye-Türkiye sınırındaki gelişmelerle ilgili detayları paylaştı. Haberde, Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırında yeni bir rotada devriye gezdiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
17:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan kritik sınır açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, önceki gün Soçi’de yapılan Rus-Türk mutabakatı kapsamında Rus askeri polisinin Suriye’nin kuzeyinde yeni bir bölgede devriye yaptığını açıkladı.

Sputnik’in haberinde ise Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kamışlı’dan Abud yerleşimine kadar olan devriye güzergahının uzunluğu 60 kilometrenin üzerinde” ifadesini kullandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin bölgedeki halkın güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlandığı belirtilirken, askeri polisin terör örgütü YPG ve silahlarının sınırın 30 kilometre dışına çıkarılması için destek verildiği aktarıldı.

Haber Rusya son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 18:32 24.10.2019
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