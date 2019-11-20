Son dakika… Rusya’dan kritik Türkiye açıklaması: Ankara bize operasyon yok dedi

Türkiye’nin önce ABD ardından Rusya ile vardığı mutabakat kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki PYD-YPG’li teröristlerin çekilmesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı ‘operasyon’ açıklaması büyük ses getirmişti.

Çavuşoğlu Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, “Biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yaptılar mı, hayır yapmadılar. Biz üzerimize düşeni yaptık. Burada netice alamazsak tıpkı Amerika ile yaptığımız gibi yine gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız” ifadelerini kullanmıştı.

‘NEREDEYSE TAMAMLANDI’

Rusya Savunma Bakanlığı, Çavuşoğlu’nun sözlerinin şaşkınlık yarattığını belirtirken, konuyla ilgili bir açıklama da bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi.

Reuters’ın TASS ve RIA’ya dayandırdığı haberine göre Lavrov, “Suriye’nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin çekilmesi neredeyse tamamlandı. Ankara bize Suriye’de yeni bir operasyon planlamadıklarını söyledi” dedi.