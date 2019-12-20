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Son dakika… Rusya’dan kritik Türkiye-Libya açıklaması: Endişe verici

Türkiye ve Libya arasında Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin başlayıp askeri desteğe kadar uzanan mutabakatla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya cephesinden Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ihtimaliyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre, Rus Dışişleri'ne yakın bir kaynak, "Rusya, Türkiye'nin asker gönderme ihtimalinden dolayı çok endişeli" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
12:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan kritik Türkiye-Libya açıklaması: Endişe verici

Ayrıntılar geliyor…

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Son güncelleme: 12:54 20.12.2019
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