Son dakika… Rusya’dan kritik vize açıklaması: Bize vermediler

ABD’nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili Rusya’dan kritik bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Rus kafilesine vize vermediğini ve bu sebeple toplantılara katılamadıklarını açıkladı.

Interfax ajansına konuşan Zaharova, ABD’nin uluslararası yasaları ihlal ettiğini açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile ABD’li mevkidaşının bu konuyu masaya yatıracağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı IFAX’a açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne nota verildiği belirtildi.