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Son dakika… Rusya’dan yeni bir hava savunma sistemi denemesi

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın aldığı Rusya, yeni bir hava savunma sistemi test ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
11:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan yeni bir hava savunma sistemi denemesi

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre; Bakan Sergey Şoygu, Rus Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri’nin, Kazakistan’ın Sarı-şagan test alanında yeni önleme füzesinin deneme atışını başarılı olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Hava Kuvvetleri’nden Albay Vladimir Sergiyenko ise hava savunma sisteminin beklenen performansı gösterdiğini duyurarak, füzelerin belirlenen hedefi isabetli bir biçimde vurup düşürdüğünü söyledi.

Sergiyenko, hangi hava savunma sisteminin denendiğini ise açıklamadı.

Son güncelleme: android-time 12:57 04.06.2019
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