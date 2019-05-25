S-400 krizi dünyanın gündeminde

“ABD NATO müttefiki Türkiye’ye yaptırım uygulamakla tehdit ediyor” başlıklı makalede, Suriye ve İran mevzularındaki farklı pozisyonların iki ülke arasındaki anlaşmazlıkta rol oynadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump Yönetimi’nin Türkiye’yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalıştığının hatırlatıldığı haber-analizde, ABD ve başkaca NATO üyesi ülkelerde Rus ordusuna ait teknolojinin İttifak’ın sistemleriyle uyumlu olmaması nedeniyle güvenlik kaygıları oluştuğu aktarıldı. Bellut, ayrıca S-400 radar teknolojisinin F-35 hayalet savaş uçaklarıyla ilgili gizli bilgileri Rusya’nın erişimine açık hale getirebileceği yönelik endişelere de haberinde dikkat çekti.

TÜRKİYE’YE NATO’DAN UZAKLAŞIYOR MU?

Rusya ile askeri işbirliğinin Türkiye’yi NATO müttefiklerinden uzaklaştıracağı yolundaki kaygının da yer bulduğu yazıda, “Türkiye sadece askeri ihtiyaçları için olmasa da, gittikçe İran, Çin ve Rusya gibi ülkelere başvuruyor” ifadesi yer aldı.

Analizin iki ülke arasındaki sorunu tanımlayan ve tarafların pozisyonlarını ortaya koyan bölümlerin ardından gerilimin sonuçları irdelendi. Ekonomik yaptırımların Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini belirten Bellut, şu değerlendirmede bulundu:

“2018’den bu yana Türkiye ciddi döviz ve ekonomik kriz batağında. Enflasyon ve işsizlik halka zarar veriyor. Geçen ağustosta, Trump Yönetimi, Türkiye mahkemesi Amerikalı din adamı Andrew Brunson’ı serbest bırakmayınca, çelik ve alüminyuma cezalandırıcı ek vergiler koydu. Yaptırımlar Türkiye’nin ekonomik sorununu önemli ölçüde şiddetlendirdi: Türkiye ile ABD arasındaki gerilim, yatırımcıları caydırıyor.”

ERDOĞAN GERİ ADIM ATAR MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile varılan S-400 anlaşmasından geri adam atacağına dair bir emare olmadığının vurgulandığı haberde, Türkiye’nin bu konudaki sert tutumunun nedenlerinden biri olarak hem S-400’lerin daha ucuz hem de ABD sistemi Patriot’lardan daha gelişmiş olduğu aktarıldı.

Yazıda S-400’lerle ilgili müzakerelerin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en kötü seviyesinde olması nedeniyle dolambaçlı hale geldiği aktarılırken, Pastör Brunson meselesinin ikinci önemde olduğu fakat Suriye’deki savaşın müttefikler arasındaki ilişkileri zora soktuğu vurgulandı. ABD-Türkiye arasındaki bir başka sorunlu konunun ise Washington’ın İran politikası olduğu, mayıs ayı başından bu yana İran’dan petrol ithal eden ülkelerin yaptırımlara tabi hale geldiği hatırlatıldı.