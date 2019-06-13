Son dakika… S-400 krizinde kritik açıklamalar

İlk olarak öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Patrick Shanahan’ın 6 Haziran’da gönderdiği mektuba yanıt verdi. Ardından gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’dan arka arkaya açıklamalar geldi.

YERHOV: DEĞİŞİKLİK YOK

Rusya Günü dolayısıyla büyükelçilikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerhov, “Rusya’nın S-400 ile ilgili duruşunda, pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı birtakım taahhütler, sorumluluklar üstlenmiş bulunmaktayız, bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: BİZ BU İŞİ BİTİRDİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu açıklamadan kısa bir süre sonra AKP Grup Toplantısı’nda konuya değinerek, S-400’lerin satın alındığını vurguladı ve şunları söyledi:

“Türkiye S400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır. (S-400) Uygun fiyatla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme sözünü alarak sözleşmemizi imzaladık. İnşallah kısa zamanda da geliyor.”

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AKAR’DAN SHANAHAN’A YANIT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savuna Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Gebele’de gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran’da kendisine gönderdiği mektuba ilişkin şöyle konuşmuştu:

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“Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz.”