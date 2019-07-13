Son dakika… S-400’lerin ardından ABD medyasında dikkat çeken ifade

New York Times (NYT) gazetesi, “Türkiye Rus füze sisteminin ilk sevkıyatını alıyor” başlıklı haberiyle gelişmeyi okurlarına duyurdu. NYT’nin başlığında bu hamlenin “ABD’ye meydan okuma” anlamına geldiği belirtildi.
Carlotta Gall imzalı haber şöyle başlıyor: “ABD’nin hararetli itirazlarına ve yaptırım tehditlerine karşı koyan Türkiye, Rusya’nın gelişmiş karadan havaya füze sistemine ait gönderilen ilk parçaları almaya başladı.”
Washington Post (WP) gazetesi ise “Türkiye’nin S-400’lere ait parçaların ilk sevkıyatını ABD ve NATO uyarılarına meydan okuyarak aldığını” yazdı.
Amerikan yayın kuruluşu CNN, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatına başladığını yazarak, bunun ABD ile açmaz yaratacağı yorumunda bulundu.
CNN International’ın internet sitesinde yer alan haberde, S-400’lerin Ankara arasında potansiyel bir restleşme doğuracağı belirtildi.