Son dakika… S-400’te ikinci gün! Rus uçağı Ankara’ya indi

Türkiye ile ABD arasında krize yol açan S-400 hava savunma sistemine ait ilk parçalar İlyuşin ve Antonov-124 tipi üç uçakla dün Ankara’ya getirilmişti.

Bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirilen yeni parçalar dünkü ilk sevkıyatta olduğu gibi TIR’larla hangarlara taşınacak.

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'ye ilk parti sevkıyatın uçakla yapıldığı belirtilirken, S-400'ün ikinci parti teslimatının da uçakla gerçekleştirileceği, 120'den fazla füzeden oluşacak üçüncü partinin ise deniz yoluyla ulaştırılacağı aktarılmıştı.



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