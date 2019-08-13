Son dakika… Sahne dünyasında büyük şok!

78 yaşındaki Domingo’nun opera camiasındaki kadınları iş karşılığı cinsel ilişkiye zorladığı ya da reddedildiğinde kadınları cezalandırdığı iddia ediliyor.

Sekiz şarkıcı ve bir dansçı, 1980’li yılların sonundan itibaren 30 yıllık süreç içerisinde Domingo’nun cinsel tacizine maruz kaldığını öne sürdü.

İddia sahibi kadınlardan biri elle tacize uğradığını belirtirken, üç kadın ise soyunma ya da otel odası ve öğle buluşmaları sırasında Domingo tarafından dudaklarından öpüldüğünü beyan etti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; birçok kadın, Domingo’nun tavırlarından rahatsızlık duyduğunu beyan etti.

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Opera camiasından en az 30 kadın, İspanyol yıldız tarafından sergilenen cinsel içerikli uygunsuz tavırlara şahit olduğunu söyledi.

Domingo’nun mağduru olduğunu iddia eden kadınlar arasında şarkıcılar, orkestra müzisyenleri, sahne arkası çalışanları, ses eğitmenleri ve bir de yönetici bulunuyor.

14 Grammy ödüllü sanatçıya yönelik suçlamaların büyük kısmı, Washington ve Los Angeles operalarının direktörlüğünü üstlendiği döneme denk geliyor.