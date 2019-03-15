Son dakika… Saldırganla ilgili flaş iddia! Bir süre Türkiye’de kalmış

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırı düzenleyerek 49 kişinin ölümüne neden olan saldırganla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Daily Mail gazetesi, 28 yaşındaki Brenton Tarrant adlı Avusturalyalı saldırganın aşırı sağcı fikirlerle Neo Nazi ideolojisine yakın olduğu ve yedi yıl boyunca aralarında Kuzey Kore ve Pakistan olmak üzere çok sayıda ülkeyi ziyaret ettiğini yazdı.

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“BAŞKA BİR KİŞİLİĞE BÜRÜNDÜ

Babasını erken yaşta kanserden kaybettiği belirtilen saldırganı tanıyanlardan biri Daily Mail Avustralia gazetesine Tarrant'ın 2011 yılından bu yana dünyayı dolaştığı bu sürede başka bir kişiliğe büründüğünü aktardı. Saldırganın 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa'nın çeşitli kentlerinde meydana gelen terör saldırılarından çok etkilendiği ve manifestosunu Neo Nazi ideolojisi ve Müslümanlardan nefret duygularıyla yazdığı belirtiliyor.

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KÖKENİ DE BELLİ OLDU

Saldırıyı gerçekleştirmeden önce hazırladığı manifestosunda, kendini sıradan beyaz bir adam olarak tanımlayan saldırgan, düşük gelirli İskoç, İrlanda ve İngiliz kökenli olduğunu belirtiyor.

REUTERS’DAN TÜRKİYE İDDİASI

Reuters ise bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırıyı düzenleyen katliamcının geçmişte bir süre Türkiye’de bulunduğunu ileri sürdü. Saldırganın bağlantılarının araştırıldığı ifade edildi.