Şam’dan iddia: Türkiye bizi çağırmadı

İç savaşın ve kaosun bitmek bilmediği Suriye ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Geçen hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen NATO Zirvesi sırasında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Şubat ayında Suriye Zirvesi yapılmasına karar kılmıştı.

İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan zirve ile ilgili olarak Suriye’nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Beşir Caferi açıklamalarda bulundu. Caferi, “Bizim Türkiye ile diplomatik ilişkimiz yok. Hayır, bizi davet etmediler. Temelde diplomatik olarak konuşmak gerekirse Türkiye ile bir ilişkimiz yok, halen topraklarımızı işgal ediyorlar ve birçok krizin arkasında onlar var” dedi.