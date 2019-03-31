Son dakika… Sayım başladı, uluslararası ajanslar böyle görüntüledi

Türkiye’de 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanı ve yerel görevlileri seçmek üzere gerçekleşen yerel seçimler bugün yapılıyor…

Saat 17:00 itibariyle Türkiye’de oy verme işlemi tamamlanırken oylar sayılmaya başlandı.

Türk kamuoyu ile birlikte seçimlere geniş yer ayıran dünya basını Türkiye’den çekilen seçim fotoğraflarını abonelerine servis etti.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılan sandıklarda sayım işlemini görüntüleyen EPA ve Reuters abonelerine gelişmeleri anbean aktarıyor.