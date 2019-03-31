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Son dakika… Sayım başladı, uluslararası ajanslar böyle görüntüledi

Türkiye ile birlikte dünyanın yakından takip ettiği yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı ve sayım süreci başladı. Uluslararası haber ajansları Reuters ve EPA sandıklarda çekilen fotoğrafları bütün dünyadaki abonelerine servis etti.

Sozcu.com.tr
18:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Sayım başladı, uluslararası ajanslar böyle görüntüledi

Türkiye’de 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanı ve yerel görevlileri seçmek üzere gerçekleşen yerel seçimler bugün yapılıyor…

Fotoğraf: Reuters

Saat 17:00 itibariyle Türkiye’de oy verme işlemi tamamlanırken oylar sayılmaya başlandı.

Fotoğraf: Reuters

Türk kamuoyu ile birlikte seçimlere geniş yer ayıran dünya basını Türkiye’den çekilen seçim fotoğraflarını abonelerine servis etti.

Fotoğraf: EPA

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılan sandıklarda sayım işlemini görüntüleyen EPA ve Reuters abonelerine gelişmeleri anbean aktarıyor.

Fotoğraf: EPA

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Son güncelleme: android-time 18:41 31.03.2019
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