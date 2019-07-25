Son dakika… Seks amaçlı insan ticaretiyle suçlanan milyarder işadamı cezaevinde yarı baygın bulundu

NBC’ye konuşan başka bir kaynak ise yaraların ciddi olmadığını ve Epstein’ın başka bir yere nakledilmek için böyle bir şey yapma ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

The Daily Beast sitesinin bir kaynağa dayandırdığı haberde, 66 yaşındaki Epstein’ın, Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde önce genel mahkûmların arasına koyulduğu fakat diğer tutuklular tarafından tehdit edilince hücreye alındığı belirtildi.

Jeffrey Epstein, bu ay başında kendisine yöneltilen komplo ve insan ticareti suçlamalarını kabul etmemişti.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Rirchard Berman, savcıların “kaçma ihtimali var ve halk için tehdit ediyor” iddiasını yerinde bularak, Epstein’ın kefaletle serbest kalma talebini reddetmişti.

8 Temmuz’da Manhattan’daki Federal Mahkeme’de Epstein’a 45 yıla kadar hapis cezası öngören komplo ve seks amaçlı insan ticareti suçlamaları yöneltilmişti.

İddiaya göre; 2002-2005 arasında Epstein, Manhattan’daki malikanesinde ve Palm Beach’teki konutunda en küçüğü 14 yaşında olan onlarca reşit olmayan kıza cinsel istismarda bulundu.