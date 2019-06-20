‘Seks tarikatı’ davasında sapkın adam suçlu bulundu

Raniere’ye yöneltilen suçlamalar arasında kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmek, aç bırakmak, adının baş harflerini vücutlarına damgalamak, tehdit edip cinsel ilişkiye girmek ve çocuk pornosu materyalleri bulundurmak da var.

Altı haftadır süren davada jüri Raniere’yi, yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; 58 yaşındaki Raniere kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Bir “efendi ve köle” sisteminin başında olmakla suçlanan Raniere’nin müebbet hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.

Raniere FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından geçen yıl Meksika’da yakalanmıştı. Savunma ekibi Raniere’nin girdiği cinsel ilişkilerin karşılıklı rızaya dayandığını savunuyor.

NXIVM NEDİR?

“Nexium” diye okunan Nxivm grubu 1998’de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı.

Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı’nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor.

Nxivm internet sitesinde kendisini “insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk” diye tanımlıyor.