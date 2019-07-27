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Son dakika… Sevgilisini öldürüp beynini yiyen adamdan haber var!

ABD'nin Indiana eyaletinde eski sevgilisini öldüren ve vücudunun bazı yerlerini yiyen yamyam katilden skandal sözler....

Sozcu.com.tr
15:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Sevgilisini öldürüp beynini yiyen adamdan haber var!

38 yaşındaki Joseph Oberhansley, eski kız arkadşış Tammy Joe Blanton’ı bıçaklayarak öldürmüştü. İddiaya göre; Oberhansley, 46 yaşındaki kurbanın kafatasını kesip beynini çıkarmak için elektrikli testere kullandı. Vahşi adamın sevgilisinin beynini, kalbini ve akciğerlerini yediği ifade ediliyor.

Polis, Oberhansley’in kan donduran eylemleri itiraf ettiğini duyurmuştu. Fakat Clark County Mahkemesi’nde yapılan ön duruşmada Oberhansley, masum olduğunu savundu. Kendisine yönelik davayı “saçmalık” olarak nitelendiren adam, mahkemede avukatlarının “sakin ol” uyarılarına da kulak asmadı.

Ekim 2017’de Oberhansley’nin yargılanmak için cezai ehliyetinin olmadığına karar verilmişti. Fakat yargıç geçen kasım ayında, akıl hastanesinde gördüğü tedavinin ardından zanlının yargılanabileceği yönünde hüküm kurmuştu.

Tammy Jo, Eylül 2014’te beyninin bir bölümü çıkarılmış halde bir kamp çadırının altında bulunmuştu.

Mahkûm olması halinde müebbet hapis alması beklenen Oberhansley’nin yargılanmasına 17 Ağustos’ta devam edilecek.

Son güncelleme: android-time 15:22 27.07.2019
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