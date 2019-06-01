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Şeytanın aklına gelmez: Çıplak fotoğraflarını ele geçirip…

İngiltere'de bir kadın eski sevgilisinin kız arkadaşına şeytanın bile aklına gelmeyecek bir oyun oynadı.

Sozcu.com.tr
13:29 -
Haberler Dünya
Şeytanın aklına gelmez: Çıplak fotoğraflarını ele geçirip…

Rahibe okulundan mezun olduğu belirtilen Blerina Dobla, eski erkek arkadaşının yeni sevgilisini kandırıp çıplak fotoğraflarını ele geçirdi.

26 yaşındaki Dobla, Snapchat’te erkek profili açarak, kızla buluşmak istedi. Sonrasında duşta çekilen çıplak videosunun da aralarında bulunduğu açık saçık görselleri göndermesini sağladı.

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Muhasebecilik yaptığı belirtilen Dobla, eski sevgilisinin yeni kız arkadaşının önce videosunu, sonra da yarı çıplak fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Hem de genç kızın arkadaşlarını ve ailesini de etiketleyerek….

Haberde adı anılmayan intikam kurbanı kadın durumdan bir arkadaşının fotoğrafları fark etmesi üzerine haberdar oldu.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Londra’ya bağlı Richmond kasabasında 1.2 milyon sterlin değerinde bir evde yaşayan Dobla, polis tarafından iş yerinde gözaltına alındı.

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Hakkında dava açılan Dobla, kefaletle serbest bırakıldı. Sulh Yargıcı Pamela Donovan, 28 Haziran’da yapılacak duruşmada Dobla’nın hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

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Son güncelleme: android-time 13:52 01.06.2019
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